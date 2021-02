125.000 Euro für Kulturprojekte

Die höchste Einzelförderung geht an den Verein "Hellweg - ein Lichtweg" aus Unna. Er bekommt 15.000 Euro, um das Städtenetzwerk mit seinen Lichtkunstprojekten noch attraktiver und bekannter zu machen. 12.000 Euro bekommt die Theaterinszenierung "Roter März". Das historische Ruhrgebietsdrama soll in Dinslaken Premiere feiern. 7.000 Euro gehen an die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen. Das Geld ist für den Kinder- und Jugendfilmwettbewerb gedacht. 5.000 Euro gibt es für das Straßentheaterfest "Heißes Pflaster Vol. 1" in Mülheim, Duisburg, Oberhausen und Moers.

Hier gibt es noch mal alle Infos.