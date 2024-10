1.200 neue Studies an der HRW

Dort hatten u.a. auch AStA, Fab Lab, HRW Shop und Bibliothek Infostände aufgebaut. Zum Start ins neue Wintersemester starten rund 1.200 Studierende an den Standorten Mülheim und Bottrop. Die HRW ist eine der jüngsten Unis in Deutschland. Sie ist erst vor 15 Jahren an den Start gegangen. Damals gab es lediglich 80 Studierende. Mittlerweile gibt es 6.600 Leute, die an beiden Standorten studieren. 32 Studiengänge sind im Angebot.