11.000 Euro Förderung für Kino Rio

Das Kino Rio am Synagogenplatz bekommt 11.000 Euro Prämie. In der Begründung der Jury heißt es unter anderem, dass das Mülheimer Kino ein gutes Programm mit einem hohen Anteil an deutschen und europäischen Filmen zeigt. Außerdem gebe es ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche, Sonderveranstaltungen und Filmreihen. Die Prämie soll helfen, auch weiter Filme abseits des Mainstreams zu zeigen. Insgesamt hat die Stiftung 20 Kinos im Ruhrgebiet ausgezeichnet.