100 Schausteller bei Mölmscher Kirmes

Rund 100 Schaustellerbetriebe werden ihre Buden und Fahrgeschäfte aufbauen. Am Freitagabend steigt das traditionelle Eröffnungsfeuerwerk. Dazu müssen der obere Bereich des MüGa-Geländes sowie der Matschspielplatz ab dem Mittag gesperrt werden. Am Samstag und Sonntag läuft das Orgeltreffen. Der Montag steht traditionell im Zeichen der Vereine und Organisationen. Wer an diesem Tag im Trikot seines Vereins erscheint, bekommt vergünstigte Preise an den Fahrgeschäften und Ständen. Die Öffnungszeiten der Mölmschen Kirmes sind Freitag, Samstag und Montag ab 13 Uhr sowie Sonntag ab 12 Uhr.