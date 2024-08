1. September: Start ins neue Ausbildungsjahr

Das meldet die IG BAU und beruft sich auf aktuelle Zahlen der Arbeitsagentur. Allein der Bau suche im Moment noch 26 Jugendliche. Die Gewerkschaft rät dazu, nicht nur auf Berufsberatung (in Internet) zu setzen, sondern auch einfach mal bei den Betrieben nachzufragen, was geht. Der persönliche Eindruck sei oft entscheidender als die Noten im letzten Zeugnis. Außerdem würden nicht alle Unternehmen freie Plätze an die Arbeitsagentur melden. Jugendliche können mittlerweile auch später eine Ausbildung starten, heißt es - und das bis weit in den Herbst hinein.