Stromausfall auf Kinderbeatmungsstation noch nicht behoben

Die 16 Kinder, die dort versorgt wurden, wurden erst einmal auf eine andere Station verlegt. Ein sechs Monate altes Baby wurde in die Uniklinik Essen gebracht, später kamen vier weitere Kinder in eine andere Einrichtung in Gelsenkirchen. Die Evakuierung habe laut Feuerwehr Essen reibungslos funktioniert, allen Kindern gehe es gut.

Verantwortlich für den Defekt ist ein Fehler in einem Sicherungskasten. Weil dieser nicht nur die Stromversorgung regelt, sondern auch die Stromverteilung, konnte die Feuerwehr bisher auch noch keinen Notstrom zum Laufen bringen. Deswegen soll sich nun ein Fachunternehmen um das Problem kümmern.