LÓsteria macht nächsten Donnerstag auf

Die Pizzeria-Kette L´Osteria steht in Mülheim kurz vor ihrer Eröffnung. Das Restaurant an der Düsseldorfer Straße in Saarn macht nächste Woche Donnerstag (6. August) auf. Das hat der Mülheimer Projektentwickler Imoba auf Radio Mülheim Nachfrage mitgeteilt. Er hat für die L´Osteria ein Restaurant über zwei Etagen mit großer Galerie, offener Küche und Terrasse gebaut.

© Klaus Pollkläsener/FUNKE Foto Services