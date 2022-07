Kostenlose Kabarett- und Comedyabende in Freilichtbühne

Am Donnerstag (28.7.) startet das Stagefestival in der Freilichtbühne an der Dimbeck. Es ist ein Festival für Theater, Kino, Kleinkunst und außergewöhnliche Klänge, so die Veranstalter.

© art obscura e.V.