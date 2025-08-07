Navigation

Ex-Mann krank: Kelly Clarkson muss Konzerte verschieben

Veröffentlicht: Donnerstag, 07.08.2025 15:00

Seit Wochen tritt Kelly Clarkson regelmäßig in Las Vegas auf. Doch jetzt muss die Musikerin eine Pause einlegen, um sich verstärkt ihren Kindern zu widmen. Und das aus einem traurigen Grund.

Las Vegas (dpa) - Die US-Sängerin Kelly Clarkson (43) hat aus familiären Gründen einige Konzerte in Las Vegas verschoben. «Normalerweise halte ich mein Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus, aber seit einem Jahr ist der Vater meiner Kinder krank und daher muss ich zu diesem Zeitpunkt voll für sie da sein», schrieb Clarkson bei Instagram. Weitere Details teilte sie zunächst nicht mit.

Vier Konzerte standen im August in Las Vegas eigentlich noch auf dem Programm. Clarkson entschuldigte sich bei allen, die bereits Tickets gekauft haben.

Mit dem Vater ihrer Kinder, Brandon Blackstock, war Clarkson sieben Jahre lang verheiratet. 2020 trennten sie sich, 2022 wurde ihre Scheidung vollzogen. Aus der Ehe stammen die Tochter River Rose und der Sohn Remington Alexander. Clarkson hatte 2002 die erste Staffel der US-Castingshow «American Idol» gewonnen und ist seitdem unter anderem als Sängerin und Moderatorin weltberühmt.

