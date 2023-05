Die Muddi und der Krallemann

In dem neuen Podcast gucken Insa Löll von Radio Mülheim am Morgen und Tobi Kral von Radio Mülheim am Nachmittag mit euch zusammen auf die Highlights der Woche und eure schönsten Geschichten. Ihr bekommt einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen und in die (Chaos) - Köpfe unserer beiden Moderatoren: ganz privat, ungeschminkt und authentisch.

© Radio Mülheim