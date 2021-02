Der Gerichtsreporter bei Radio Mülheim

Wer war der Kirmesmörder aus Essen? Was trieb den sogenannten Vampir von Düsseldorf an? Wieso entführten ein Rechtsanwalt und sein Mandant den Aldi-Gründer Theo Albrecht? All das passierte hier in der Region, bei uns um die Ecke. Wir spielen euch die spannendsten Podcast-Folgen des Gerichtsreporters.

© Pixabay