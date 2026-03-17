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In unserem diesjährigen Ostergewinnspiel braucht ihr vor allem eines: ein gutes Auge und schnelle Reaktionen! Einige geheimnisvolle Bilder werden nach und nach enthüllt – Stück für Stück wird mehr vom Motiv sichtbar. Könnt ihr schon früh erkennen, was sich dahinter verbirgt? Je schneller ihr das richtige Motiv erratet, desto größer sind eure Chancen auf einen Gewinn!
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Das Spiel wird nicht korrekt angezeigt? Hier geht's zur Vollbildansicht. Eure Daten, die ihr am Ende des Spiels angebt, werden von uns lediglich zur Kontaktierung der Gewinner*innen verwendet und nicht für Werbezwecke o.Ä. genutzt. Hier findet ihr unsere Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele und unsere Datenschutzerklärung.
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Das gibt es zu gewinnen:
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Wir wünschen euch frohe Ostertage!
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