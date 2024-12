Zwischen Schmücken und Schwiegereltern: Dein Heiligmorgen-Hit-Mix

Am 24.12. spielen wir euren Heiligmorgen Hit-Mix. Ab 6.00 Uhr hört ihr eure liebsten (Weihnachts-)Songs. Wünscht euch jetzt einen Song über das Formular hier auf der Seite und sendet Weihnachtsgrüße an eure Liebsten. Mit etwas Glück hört ihr euren Song und eure Grüße dann am 24.12. live bei uns im Programm.

Unter allen Teilnehmenden verlosen wir außerdem ein Weihnachtspaket mit festlichen Überraschungen!

Oder schreibt uns bei WhatsApp an die 0800 7070321.

Gewinnt ein individuelles Radio Mülheim Weihnachtspaket