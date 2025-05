Zweitrunden-Aus für Eva Lys in Paris

Paris (dpa) - Eva Lys ist bei den French Open in der zweiten Runde ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins verlor in Paris gegen die kanadische Qualifikantin Victoria Mboko mit 4:6, 4:6 und konnte dabei nicht an ihre gute Leistung beim Erstrundensieg gegen die an Nummer 28 gesetzte Amerikanerin Peyton Stearns anknüpfen. Nach 1:19 Stunden stand das Aus bei windigem und teilweise regnerischem Wetter fest.

Damit sind im Stade Roland Garros keine deutschen Tennisspielerinnen mehr im Einzel dabei. Vor Lys waren bereits Tatjana Maria, Laura Siegemund und Tamara Korpatsch gescheitert.

Lys von Beginn an mit Problemen

Lys tat sich gegen Mboko von Anfang an sehr schwer. Die 18 Jahre alte Kanadierin, der eine große Zukunft vorhergesagt wird, spielte unbekümmert auf und stellte Lys mit druckvollen Schlägen immer wieder vor Probleme. Lys selbst spielte zwar nicht schlecht, der 23-Jährigen fehlte aber die Konstanz in ihren Schlägen.

Nach 35 Minuten ging der erste Satz an die Kanadierin, der auch im zweiten Durchgang ein schnelles Break gelang. Zwar stemmte sich Lys gegen das drohende Aus. Die Hamburgerin hatte aber große Probleme, ihr Service durchzubringen. «Eva wird enttäuscht sein. Sie hat sicherlich nicht am oberen Limit gespielt», sagte Eurosport-Expertin Barbara Rittner.