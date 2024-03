Zweiter Etappensieg: Pogacar dominiert Katalonien-Rundfahrt

Port Ainé (dpa) - Tadej Pogacar hat bei der Katalonien-Rundfahrt erneut seine Überlegenheit ausgespielt und auch die zweite Bergankunft gewonnen.

Der slowenische Radstar setzte sich auf der dritten Etappe als Solist in Port Ainé durch. In der Gesamtwertung baute der 25-Jährige seine Führung auf 2:27 Minuten vor dem Spanier Mikel Landa aus, der auf dem 176,7 Kilometer langen Teilstück Platz zwei belegte. Der Russe Alexander Wlassow vom deutschen Team Bora-hansgrohe ist 2:55 Minuten zurück Dritter.

Pogacar wartete mit seiner Attacke bis 7,3 Kilometer vor dem Ziel in dem über 1700 Meter hohen Skigebiet. Wie schon am Vortag bei der ersten Bergankunft war ihm keiner seiner Widersacher gewachsen. Für den zweimaligen Sieger der Tour de France war es der dritte Sieg beim fünften Start in diesem Jahr, wobei er nie schlechter als Dritter war. Pogacar nutzt die Rundfahrt als Vorbereitung auf den Giro d'Italia, den er im Mai erstmals gewinnen möchte.

Der Donnerstag ist ein Tag für die Sprinter. Auf den 169,2 Kilometern von Sort nach Lleida ist lediglich ein Berg der zweiten Kategorie zu bezwingen, die zweite Etappenhälfte ist nahezu flach. Das Rennen endet am Sonntag in Barcelona.