Zweite Evakuierungsmaschine in Kabul gelandet

Bundeswehr in Afghanistan

Berlin/Kabul (dpa) - Die zweite Bundeswehrmaschine für die Evakuierungsaktion in Afghanistan ist auf dem Flughafen in Kabul gelandet. Das sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) in Berlin.

Nach der faktischen Machtübernahme der Taliban hatte eine erste Maschine in der vorangegangenen Nacht die ersten fünf Deutschen sowie einen Europäer und einen Afghanen aus Kabul unter schwierigen Bedingungen ins Nachbarland Usbekistan ausgeflogen.

Der Transportflieger vom Typ A400M war zuvor fünf Stunden lang über dem Flughafen Kabul gekreist, der wegen chaotischer Zustände auf dem Rollfeld gesperrt war. Das Benzin hätte nicht mehr lange gereicht. Die Bundesregierung will die Evakuierungsaktion nun mit Hochdruck fortsetzen. Die beiden A400M sollen zwischen Kabul und Taschkent pendeln.

Auch US-Maschinen sollen weiter genutzt werden. In der Nacht zu Montag waren 40 Botschaftsmitarbeiter mit einem Flugzeug der amerikanischen Verbündeten nach Doha im Golfemirat Katar gebracht worden.

Kramp-Karrenbauer sagte, sollte eine dauerhafte Luftbrücke, in Abstimmung etwa mit der US-Regierung, zustandekommen, könnten auch mehr Transportkapazitäten bereitgestellt werden.

Taliban-Kämpfer stehen auf einem Turm des Innenministeriums Wache. Foto: -/AP/dpa © - (dpa) Taliban-Kämpfer stehen auf einem Turm des Innenministeriums Wache. Foto: -/AP/dpa © - (dpa)

Transportflugzeuge vom Typ Airbus A400M auf dem Fliegerhorst Wunstorf. Von hier aus waren mehrere Maschinen der Luftwaffe Richtung Afghanistan gestartet. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa © Hauke-Christian Dittrich (dpa) Transportflugzeuge vom Typ Airbus A400M auf dem Fliegerhorst Wunstorf. Von hier aus waren mehrere Maschinen der Luftwaffe Richtung Afghanistan gestartet. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa © Hauke-Christian Dittrich (dpa)