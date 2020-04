Zwei Wochen Kontaktverbot - welche Erfahrungen habt ihr gemacht?

Aufgrund des schönen Frühlingswetters gehen viele Menschen nach draußen für einen Spaziergang oder machen Outdoor-Sport. An Eisdielen bilden sich lange Schlangen. In und vor Supermärkten und Drogerien sowieso. Ein typisches Bild in Zeiten des Kontaktverbots. Doch was ist euch noch in den vergangenen 14 Tagen aufgefallen? Welches Fazit zieht ihr nach zwei Wochen voller harter Maßnahmen um das Coronavirus einzudämmen? Könnt ihr das Wort "Lagerkoller" zum Beispiel nicht mehr hören? Wir sind auf Eure Antworten gespannt.