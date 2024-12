Zwei Sekunden: Fitwi verbessert deutschen Marathon-Rekord

Valencia (dpa) - Samuel Fitwi hat den deutschen Marathon-Rekord um die Winzigkeit von zwei Sekunden verbessert. Der Olympia-15. aus Trier kam nach 42,195 Kilometern in Valencia in 2:04:56 Stunden ins Ziel. Er blieb damit hauchdünn unter der bisherigen Marke von Amanal Petros. Dieser war am 24. September 2023 in Berlin 2:04:58 Stunden gelaufen. Mit einem Endspurt gelang es Fitwi, Petros den Rekord abzunehmen.

Der 2015 aus Eritrea nach Deutschland gekommene 28-Jährige belegte in Valencia Rang neun und unterbot erneut die Norm für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio im kommenden September. Dies gelang erstmals auch Ex-Europameister Richard Ringer. Der Olympia-Zwölfte von Paris steigerte sich auf 2:05:46 Stunden und kam damit auf Rang 14. Die Norm für die WM liegt bei 2:06:30 Stunden.

Den Sieg holte sich Marathon-Debütant Sebastian Sawe aus Kenia in 2:02:05 Stunden. Der Halbmarathon-Weltmeister absolvierte erstmals die doppelte Distanz. Nach der Unwetter-Katastrophe in der Region Valencia war lange Zeit fraglich gewesen, ob das wie üblich stark besetzte Rennen stattfinden kann.