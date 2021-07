Zwei Corona-Fälle bei Athleten im olympischen Dorf

Tokio (dpa) - Zum ersten Mal sind Athleten im olympischen Dorf in Tokio positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Organisatoren der Sommerspiele bestätigten am Sonntag zwei Fälle bei Sportlern, die bereits in ihre Unterkünfte im Dorf eingezogen waren.

© --- (dpa)