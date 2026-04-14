Zwei A40-Brücken in Mülheim werden neu gebaut

Im Bereich der Brücken gilt Tempo 80, die Fahrstreifen sind an die Ränder der Autobahn verlegt. Der Abriss der ersten Teilbauwerke soll dann im September erfolgen. Die gesamte Bauzeit beträgt rund 3,5 Jahre, heißt es von der Autobahn GmbH. Autofahrer müssen sich aber keine großen Sorgen machen: Die A40 bleibt in beide Richtungen mit je zwei Fahrspuren befahrbar. Der komplette Verkehr wird jeweils über das Brückenteil geleitet, an dem nicht gearbeitet wird. Beide Brücken werden wegen ihres schlechten Zustands schon jetzt erneuert - eigentlich wären sie erst später im Zuge des geplanten sechsstreifigen Ausbaus der A40 zwischen Kaiserberg und Essen-Frohnhausen dran. Weil die Zeit drängt, werden sie gleich in der künftig benötigten Breite gebaut.