Zverev will «Biest» Alcaraz bei der Intensität nacheifern

Was hat den Unterschied im French-Open-Finale gemacht? Für Alexander Zverev ist die Sache klar: Er war nicht ganz so fit wie sein Gegner. Der deutsche Tennisstar kündigt deswegen Änderungen an.

© Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/dpa