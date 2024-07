Zverev vor Finale in Hamburg: «Schwerste Match der Woche»

Hamburg (dpa) - Stark angefangen, kurz geschwächelt - und am Ende souverän gewonnen: Tennisprofi Alexander Zverev ist wie im Vorjahr in das Finale bei seinem Heimatturnier in Hamburg gestürmt. Der 27-Jährige ließ in der Vorschlussrunde dem tapfer kämpfenden Spanier Pedro Martinez keine Chance.Nach 1:24 Stunden verwandelte der Olympiasieger und Titelverteidiger seinen zweiten Matchball zum 6:2, 6:4. Wie in seinen Matches zuvor wurde der Hamburger von den 9.500 Zuschauern in der Arena am Rothenbaum begeistert gefeiert. «Es macht unfassbar viel Spaß, hier zu spielen vor diesem Publikum und bei diesem Wetter», sagte Zverev im Interview auf dem Platz.

Im Finale trifft er am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) auf den Franzosen Arthur Fils. Der 20-Jährige hatte zuvor den Argentinier Sebastián Báez ebenso deutlich mit 6:2, 6:2 besiegt und einen starken Eindruck hinterlassen.

Zverez mit Respekt vor Finalgegner Fils

«Er spielt manchmal wild, aber er ist ein großartiges Talent», sagte Zverev im Sender Sky. Im vergangenen Jahr war Fils im Halbfinale an ihm klar gescheitert. Beim Rasenturnier in Halle/Westfalen setzte sich der Deutsche im Viertelfinale gegen das Talent in drei Sätzen durch.

Fils hatte in seinem Vorbereitungsplan auf die Olympischen Spielen in Paris das Turnier in Hamburg gar nicht vorgesehen. Erst der Trainer Sébastien Grosjean überzeugte ihn anzutreten. «Ich war in den Ferien. Da rief er mich an», erzählte Fils. Nun steht er erstmals in einem ATP500-Turnier im Finale. «Das ist gut für das Selbstvertrauen vor Olympia», sagte er.

Zverev stark im ersten Satz

«Das wird das schwerste Match in dieser Woche», sagte Zverev mit Blick auf das Finale. Dass er derzeit in starker Form ist, bewies der Weltranglisten-Vierte auch gegen Martinez. Die Probleme mit dem linken Knie machten sich nur bei Pausen vor den Seitenwechseln bemerkbar. Die verbrachte Zverev wie schon an den Vortagen stehend.



Im Match selbst war von einer Behinderung bei Zverev nichts zu sehen. Erneut war der Aufschlag sein bestes Mittel. 13 Asse schlug er diesmal insgesamt. Nach Breaks zum 2:1 und 5:2 gewann er den ersten Satz mit 6:2 sicher.



Im zweiten Durchgang nahm er gleich im ersten Spiel seinem Gegner den Aufschlag ab. Doch Martinez wurde besser, Zverev machte einige unnötige Fehler und ließ weitere Break-Chancen ungenutzt. Das konnte ihn aber nicht mehr stoppen.

Deutsches Olympia-Doppel ebenfalls im Finale

Auch im Doppel kommt es zu einem deutsch-französischen Finale. Das deutsche Olympia-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz spielen am Sonntag (12.30 Uhr) gegen Edouard Roger-Vasselin und Fabien Reboul. Krawietz und Pütz hatten sich in einem deutschen Halbfinale gegen Hendrik Jebens und Constantin Frantzen 7:5, 6:3 durchgesetzt.