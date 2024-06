Zverev verpasst Rasen-Finale in Halle

Halle/Westfalen (dpa) - Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist im Halbfinale des Rasen-Turniers im westfälischen Halle ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins musste sich am Samstag dem polnischen Top-Ten-Spieler Hubert Hurkacz 6:7 (2:7), 4:6 geschlagen geben und verpasste damit den ersehnten Heimerfolg in der Wimbledon-Vorbereitung.

Nach 1:35 Stunden war die Partie zugunsten des Aufschlagspezialisten Hurkacz entschieden. Zverev muss damit auf sein drittes Finale und den Premieren-Titel in Halle warten, 2016 und 2017 hatte er sich jeweils im Endspiel geschlagen geben müssen.

Hurkacz, Sieger der in Halle 2022 gewann, spielt dagegen am Sonntag gegen den italienischen Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner oder den Chinesen Zhang Zhizhen um den Titel. Am Montag in einer Woche beginnt das Rasen-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon.

Zverev gelang es nicht, dem früheren Wimbledon-Halbfinalisten Hurkacz einmal den Aufschlag abzunehmen. Im ersten Satz war der Hamburger bis zum Tiebreak der stabilere Spieler, verpasste dann aber im entscheidenden Moment den Satzgewinn. Eine Unkonzentriertheit beim einzigen Breakball gegen sich kostete Zverev zu Beginn des zweiten Satzes den Aufschlagverlust zum 1:2. Zverev konnte sich anschließend keine Breakchance mehr erarbeiten.