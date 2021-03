Zverev und Koepfer in Acapulco Gegner im Halbfinale

ATP-Turnier

Der 23 Jahre alte Zverev musste dazu im Viertelfinale gar nicht erst gegen Casper Ruud antreten, weil der Norweger vor der Tennis-Partie zurückgezogen hatte. Eine Begründung gab es auf den Kanälen der ATP-Tour zunächst nicht.

Koepfer setzte sich in seinem Match mit 7:5, 6:4 gegen den Briten Cameron Norrie durch und geht ohne Satzverlust in das deutsche Duell am heutigen Freitag (nicht vor 3.00 Uhr Samstag MEZ). Das Hartplatzturnier in Mexiko ist mit 1,2 Millionen US-Dollar dotiert.

© dpa-infocom, dpa:210319-99-884459/2