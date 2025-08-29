Navigation

Zverev erreicht dritte Runde der US Open

Veröffentlicht: Freitag, 29.08.2025 03:49

Alexander Zverev bleibt bei den US Open ohne Satzverlust. Nach einem ungefährdeten Erfolg spielt der Tennis-Olympiasieger von Tokio am Samstag ums Achtelfinale.

New York (dpa) - Alexander Zverev ist bei den US Open in die dritte Runde eingezogen. Mit 6:4, 6:4, 6:4 gewann der Tennis-Olympiasieger von Tokio gegen den Briten Jacob Fearnley. Im dritten Satz führte Zverev bereits mit 5:1. Der Hamburger machte aber erst mit dem sechsten Matchball nach 2:28 Stunden seinen zweiten Sieg beim diesjährigen New Yorker Grand-Slam-Turnier perfekt. Im Kampf um den Achtelfinaleinzug trifft der 28-Jährige am Samstag auf den Kanadier Felix Auger-Aliassime oder den russischen Profi Roman Safiullin. 

Zverev folgte mit seinem Sieg dem Sauerländer Jan-Lennard Struff in die Runde der besten 32. Der 35-jährige Struff kämpft am Freitag gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe um den Einzug in die Runde der besten 16. Bei den Damen steht die Schwäbin Laura Siegemund in der dritten Runde.

