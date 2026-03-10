Zverev besiegt Tiafoe: Viertelfinale in Indian Wells perfekt

Indian Wells (dpa) - Tennis-Profi Alexander Zverev steht beim Masters in Indian Wells im Viertelfinale. Der 28 Jahre alte Olympiasieger aus Hamburg gewann sein Achtelfinale gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe 6:3, 6:4. Bei dem mit 9,4 Millionen US-Dollar (rund 8,1 Millionen Euro) dotierten Hartplatzturnier in der kalifornischen Wüste ist Zverev nun zum dritten Mal in seiner Karriere unter den letzten Acht, ins Halbfinale geschafft hat er es noch nie. «Ich bin sehr glücklich über das Match», kommentierte Zverev seinen Erfolg.

Gegner im Viertelfinale ist der Franzose Arthur Fils, der sich zuvor unerwartet gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime durchgesetzt hatte. Mit Fils hat sich Zverev schon einige heiße Duelle geliefert. «Er ist ein großartiger Spieler, ein großartiges Talent, wenn er gesund ist. Ich erwarte ein schwieriges Match», sagte Zverev. «Aber ich muss mir natürlich selbst vertrauen.»

Zverev spielt mutig, aktiv und belohnt sich

Gegen Tiafoe zeigte Zverev erneut sein umgestelltes, aggressiveres Spiel und belohnte sich. Das erste Break zum 4:2 holte er sich mit einem klasse Diagonalschlag aus der Defensive. Nach 42 Minuten gewann er im großen Stadion 1 auf der Anlage in der kalifornischen Wüste den ersten Satz souverän 6:3. «Ich finde ich, dass ich von der Grundlinie sehr dominant war. Das ist etwas, woran ich gearbeitet habe», sagte Zverev im TV-Sender Sky.

Durch einen Doppelfehler bot Zverev seinem Gegner im zweiten Satz dann die Gelegenheit für ein Break, löste aber auch diese Herausforderung durch aktives und mutiges Spiel mit einem Angriff ans Netz. Das Break zum 4:3 war dann die Entscheidung. Nach eineinhalb Stunden nutzte Zverev seinen ersten Matchball zum Sieg und machte den Einzug ins Viertelfinale perfekt.