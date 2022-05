Zverev bei French Open im Achtelfinale

Paris (dpa) - Zwei Tage nach seinem spannenden Fünfsatz-Krimi gegen den Argentinier Sebastian Baez gewann der Tennis-Olympiasieger in Paris gegen den Amerikaner Brandon Nakashima mit 7:6 (7:2), 6:3, 7:6 (7:5).

Zverev (25) bekommt es jetzt mit dem spanischen Qualifikanten Bernabe Zapata Miralles zu tun. Danach könnte es zum Viertelfinal-Knaller gegen Tennis-Wunderkind Carlos Alcaraz kommen. Zverev ist der letzte deutsche Tennisprofi in Paris, nachdem Angelique Kerber in der dritten Runde an Alexandra Sasnowitsch aus Belarus gescheitert war.