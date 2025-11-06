Zverev bei ATP Finals in einer Gruppe mit Sinner

Turin (dpa) - Tennisstar Alexander Zverev trifft in der Vorrunde der ATP Finals in Turin auf den italienischen Weltranglistenersten Jannik Sinner. Das ergab die Gruppen-Zuteilung. Weitere Gegner in der Björn Borg Gruppe sind für Zverev der Amerikaner Ben Shelton und Felix Auger-Aliassime (Kanada) oder Lorenzo Musetti (Italien).

Gegen Sinner hatte der 28-jährige Zverev kürzlich beim Masters-1000-Turnier in Paris gebremst von Knöchelproblemen eine 0:6, 1:6-Halbfinalpleite kassiert. Davor hatte der Hamburger dem Italiener beim verlorenen Finale in Wien über drei Sätze einen harten Kampf geliefert. Zverev, der das Turnier 2018 und 2021 gewinnen konnte, plagt sich seit geraumer Zeit mit körperlichen Problemen.

Djokovic fordert Alcaraz

In der Jimmy Connors Gruppe finden sich der Spanier Carlos Alcaraz, der Serbe Novak Djokovic, der Amerikaner Taylor Fritz und Alex de Minaur aus Australien wieder. Grand-Slam-Rekordchampion Djokovic hatte zuletzt seinen 18. Start beim prestigeträchtigen Saisonabschluss der ATP-Saison noch offen gelassen.

Bei den ATP Finals werden zunächst im Tennis ungewohnte Gruppenspiele ausgetragen. Die beiden Besten der zwei Vierergruppen ziehen ins Halbfinale ein. Das Endspiel steigt am 16. November. Im Doppel-Wettbewerb tritt das deutsche Davis-Cup-Duo Kevin Krawietz und Tim Pütz als Titelverteidiger an.