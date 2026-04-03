Zugreise über verborgene Gleise des Ruhrgebiets
Eisenbahnfreunde und Interessierte haben am 6. Juni 2026 die Gelegenheit, das Ruhrgebiets auf einer besonderen Zugreise zu erkunden. Der "Montan Express 3" bietet eine Rundfahrt über Gleisabschnitte, die im regulären Reisezugverkehr selten befahren werden. Aktuell gibt es noch Tickets.
Veröffentlicht: Freitag, 03.04.2026 06:00
Die Fahrt beginnt am Morgen gegen 8 Uhr in Millingen (Rheinberg) und es gibt weitere Zustiegsmöglichkeiten in Moers, Rheinhausen, Duisburg Hbf und Oberhausen Hbf. Der Zug besteht aus historischen Umbauwagen aus den 1950er- und 1960er-Jahren und wird planmäßig von zwei Diesellokomotiven gezogen.
Die Route führt ab Oberhausen Hbf überwiegend über ehemalige Güterzugstrecken. Zu den Höhepunkten zählen die Gleisanlagen des Rhein-Ruhr-Hafens in Mülheim-Speldorf, die Fahrt über die Angertalbahn nach Flandersbach sowie die Gleisanlagen der Duisburger Hafen AG. Des Weiteren stehen mehrere Rheinüberquerungen auf dem Programm, darunter die Hochfelder Eisenbahnbrücke und die Haus-Knipp Brücke. Die Sonderfahrt wird von der Museumseisenbahn Hamm unterstützt.