Zugreise über verborgene Gleise des Ruhrgebiets

Die Fahrt beginnt am Morgen gegen 8 Uhr in Millingen (Rheinberg) und es gibt weitere Zustiegsmöglichkeiten in Moers, Rheinhausen, Duisburg Hbf und Oberhausen Hbf. Der Zug besteht aus historischen Umbauwagen aus den 1950er- und 1960er-Jahren und wird planmäßig von zwei Diesellokomotiven gezogen.

Die Route führt ab Oberhausen Hbf überwiegend über ehemalige Güterzugstrecken. Zu den Höhepunkten zählen die Gleisanlagen des Rhein-Ruhr-Hafens in Mülheim-Speldorf, die Fahrt über die Angertalbahn nach Flandersbach sowie die Gleisanlagen der Duisburger Hafen AG. Des Weiteren stehen mehrere Rheinüberquerungen auf dem Programm, darunter die Hochfelder Eisenbahnbrücke und die Haus-Knipp Brücke. Die Sonderfahrt wird von der Museumseisenbahn Hamm unterstützt.