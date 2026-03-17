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Zug bleibt ohne Strom auf offener Strecke in Mülheim stehen
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Zug bleibt ohne Strom auf offener Strecke in Mülheim stehen

In Mülheim mussten Fahrgäste am frühen Dienstagmorgen (17.3.) auf offener Strecke aus einem Zug evakuiert werden. Die Regionalbahn war wegen eines Stromausfalls liegen geblieben.

Veröffentlicht: Dienstag, 17.03.2026 10:15

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Auf der Bahnstrecke zwischen Mülheim und Duisburg ist am frühen Morgen eine Regionalbahn gestrandet. Laut Feuerwehr ging gegen halb 1 nichts mehr, weil dem Zug der Strom fehlte. Die Bahn blieb zwischen Mülheim-Styrum und dem Duisburger Hauptbahnhof stehen. Da der Zug nicht weiterfahren konnte, mussten die Fahrgäste mitten in der Nacht in einen Ersatzzug umsteigen. Die Feuerwehr rückte an, leuchtete die Gleise hell aus und half den Reisenden beim Umstieg. Der neue Zug brachte sie dann sicher zurück zum Bahnhof nach Mülheim-Styrum. Von dort aus ging es für die Fahrgäste mit Bussen weiter.

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