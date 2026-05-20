Zu viele Gänse in Mülheim? Zählung soll Klarheit bringen

Im Juli 2026 soll nun eine neue Zählung stattfinden – erst danach kann die Stadt entscheiden, ob ein gezieltes Gänsemanagement nötig ist, so der Mülheimer SportService.





Besonders betroffen ist der Sportplatz an der Mintarder Straße: Seit Jahren landen dort regelmäßig Kanadagänse auf dem frisch gemähten Rasen – und hinterlassen jede Menge Kot. Bisherige Vergrämungsversuche blieben weitgehend erfolglos.





Geschossen wurde bereits: Im vergangenen Jahr wurden allein in der MüGa 42 Gänse erlegt, dazu kommen stadtweit 182 Kanadagänse, 100 Nilgänse und 68 Graugänse im Jagdjahr 2024/25.





Eine gewisse Entspannung gibt es am Mintarder Sportplatz zumindest vorübergehend: Wegen einer bevorstehenden Sanierung wird der Rasenplatz gut eineinhalb Jahre nicht bespielt – und lockt die Gänse damit weniger an.