Zollverein: Eisbahn knackt Besucherrekord
© Uwe Möller / Funke Foto Services
Die Eisbahn an der Zeche Zollverein war so beliebt wie nie zuvor. 42.620 Menschen liefen in den vergangenen viereinhalb Wochen Schlittschuh - 7.620 mehr als im Vorjahr.

Veröffentlicht: Freitag, 09.01.2026 12:46

Der Ansturm kam aus dem ganzen Ruhrgebiet und sogar aus den Niederlanden, heißt es von Zollverein. Besonders voll war es an den Wochenenden, in den Ferien und bei den Eisdisco-Samstagen. Das zeigt, wie hungrig die Menschen nach Freizeitaktivitäten im Winter sind. Die Eisbahn auf dem Welterbe-Gelände ist mittlerweile ein echter Publikumsmagnet für die ganze Region geworden. Wer Lust auf Rollen statt Gleiten hat, kann sich freuen: In den Osterferien vom 29. März bis 12. April öffnet die Rollschuhbahn in Halle 5.

