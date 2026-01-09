Zollverein: Eisbahn knackt Besucherrekord

© Uwe Möller / Funke Foto Services
Der Ansturm kam aus dem ganzen Ruhrgebiet und sogar aus den Niederlanden, heißt es von Zollverein. Besonders voll war es an den Wochenenden, in den Ferien und bei den Eisdisco-Samstagen. Das zeigt, wie hungrig die Menschen nach Freizeitaktivitäten im Winter sind. Die Eisbahn auf dem Welterbe-Gelände ist mittlerweile ein echter Publikumsmagnet für die ganze Region geworden. Wer Lust auf Rollen statt Gleiten hat, kann sich freuen: In den Osterferien vom 29. März bis 12. April öffnet die Rollschuhbahn in Halle 5.
