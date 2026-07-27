Zoll findet Tausende unversteuerte Zigaretten und Waffe

Über 30 Einsatzkräfte von Zoll, Polizei und Ordnungsamt durchsuchten Wohnungen und einen Geschäftsbetrieb. Sie fanden mehr als 11.000 Zigaretten, über 200 E-Zigaretten und rund 64 Kilogramm Wasserpfeifentabak — alles unversteuert. Obendrauf kamen nicht zugelassene Potenzmittel und eine illegale Schreckschusswaffe, die ohne gültiges Prüfzeichen als scharfe Schusswaffe gilt. Gegen die beiden Tatverdächtigen im Alter von 26 und 34 Jahren laufen die Ermittlungen. Die Polizei Duisburg übernimmt den Waffenfall gesondert. Die Zahlen zeigen einen klaren Trend: 2025 stellte der Zoll in der Region mehr als 2.600 Kilogramm unversteuertem Tabak sicher — viermal so viel wie im Jahr zuvor.