Zoll deckt Millionenschäden durch Schwarzarbeit auf

Insgesamt leitete der Duisburger Zoll letztes Jahr rund 5.500 Ermittlungen ein. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es nur 5.340 Verfahren. Nach Abschluss der Strafverfahren verhängten die Gerichte 2025 über 45 Jahre Gefängnisstrafen. Zusätzlich wurden Geldstrafen und Bußgelder von zusammen über 2,5 Millionen Euro angeordnet.





Ein Beispielfall ist ein Urteil aus Januar 2025 am Landgericht Duisburg: Ein 56-jähriger Mann musste für vier Jahre ins Gefängnis, weil er in 185 Fällen bei der Hinterziehung von Lohn geholfen hatte. Sein 30-jähriger Sohn bekam wegen Beilhilfe eine Strafe von rund drei Jahren.





Im Bezirk des Hauptzollamts Duisburg wurden 2025 über 500 Arbeitgeber aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen geprüft, bundesweit waren es über 25.000 Arbeitgeberprüfungen.