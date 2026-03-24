Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Mehrere Anrufer meldeten gegen 13:30 Uhr starke Rauchentwicklung aus dem ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war Rauch im Bereich eines Balkons sowie aus einem Fenster der betroffenen Wohnung sichtbar. Zwei Personen, die sich in der Wohnung aufgehalten hatten, verließen das Gebäude selbstständig. Die Feuerwehr löschte ein kleineres Feuer auf dem Balkon rasch und parallel wurde die Wohnung quergelüftet, um den Brandrauch zu beseitigen. Eine Person wurde zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Engelbertusstraße.