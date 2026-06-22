Zimmerbrand: Drei Verletzte in Menden-Holthausen
Bei einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Menden-Holthausen sind am Samstag (20.06.) drei Menschen verletzt worden. Das teilt die Feuerwehr Mülheim mit.
Sie war am Samstagnachmittag gegen 14:40 Uhr auf der Mendener Straße alarmiert worden.
Veröffentlicht: Montag, 22.06.2026 04:40
Beim Eintreffen der ersten Kräfte kam dichter Rauch aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss und aus dem Hauseingang. Weil noch Menschen im Haus vermutet wurden, gingen zwei Trupps gleichzeitig zur Rettung und zum Löschen in das Gebäude. Nach dem Brand wurde das Haus entraucht. Drei Bewohner kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Während des Einsatzes war die Mendener Straße an der Kreuzung zur Mendener Brücke gesperrt. Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache.
Weiterer Einsatz an der Mendener Straße
Ein beschädigter Baum hat am Sonntagmittag für einen längeren Feuerwehreinsatz auf der Mendener Straße gesorgt. Die Straße war zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Laut Feuerwehr war der Baum in der Nähe des Parkplatzes am Weißen Turm stark beschädigt. Teile der Krone und ein großer Ast waren bereits auf ein Privatgrundstück gestürzt. Weitere Äste drohten auch auf einen Wanderweg und die Fahrbahn zu fallen. Deshalb musste die Feuerwehr den instabilen Baum aufwendig abtragen. Für die Arbeiten war die Mendener Straße im betroffenen Bereich rund eine Stunde lang gesperrt. Verletzt wurde niemand. Nach etwa drei Stunden war der Einsatz beendet und die Straße wieder komplett frei.