Zimmerbrand - alle Bewohner gerettet

Gegen 3 Uhr brannte ein Elektrogerät in einer Wohnung, teilt die Feuerwehr mit. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Anschließend wurde das Haus belüftet. Die Bewohner der anderen Wohnungen konnten nach dem Einsatz zurückkehren. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Bereits gegen 23:30 Uhr war die Feuerwehr wegen Brandgeruch an der Hans-Sachs-Straße ausgerückt. Als Ursache stellte sich ein Kaminofen heraus, der mit Kohlebriketts befüllt worden war. In den ersten Minuten kann es dabei zu verstärkter Rauchentwicklung kommen.