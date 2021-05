Zigarren für Dardai: Hertha gerettet - Köln zittert weiter

33. Spieltag

Berlin (dpa) - Die erste Nicht-Abstiegsprämie bekam Pal Dardai gleich nach der Rettung noch auf dem Rasen. Dicke Zigarren in einem silbernen Köfferchen überreichte der verletzte Matheus Cunha seinem unendlich erleichterten Trainer.

Den Rhythmus für die Party zum Klassenverbleib von Hertha BSC gab der fröhlich hüpfende Brasilianer vor. Coach Dardai, der die Berliner nach 2015 zum zweiten Mal vor dem Abstieg bewahrte, schaute voll Vorfreude. Ein Gläschen Rotwein wolle er später schon dazu genießen.

«Ich bin stolz. Die Jungs haben sich geändert, sie haben gezeigt, dass sie eine Mannschaft sind. Man kann sie wieder lieben», sagte Dardai nach dem 0:0 gegen den 1. FC Köln. Das achte Spiel in Serie ohne Niederlage brachte den Berlinern nach einer Saison voll Not und Leiden den Klassenerhalt. Nach einer ungewohnt entspannten Woche reisen die Berliner nun ohne Sorgen zum letzten Saisonspiel zur TSG Hoffenheim und können sich künftig wieder ihren viel höheren Zielen widmen.

Dem 1. FC Köln blieb im Berliner Jubel immerhin noch ein Fünkchen Hoffnung. Die Rheinländer müssen als Tabellen-17. am letzten Spieltag gegen Schlusslicht Schalke 04 aber unbedingt gewinnen und auf Ausrutscher der Konkurrenz von Arminia Bielefeld oder Werder Bremen hoffen, um den siebten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga verhindern zu können. «Man sieht auf dem Platz die Anspannung, jetzt haben wir ein Endspiel. Wir gewinnen zuhause, dann bleiben wir drin», sagte Sportchef Horst Heldt.

Köln musste schon in Berlin punkten. Auch ohne den am Bein verletzten Kapitän Jonas Hector. Das merkte man. Gegen eine sehr auf Vorsicht bedachte Hertha übernahm der FC die Initiative. Elvis Rexhbecaj (15.) bot sich die erste Möglichkeit - sein Schuss ging vorbei.

Wenige Sekunden später war die Gelegenheit für ihn aus kürzerer Distanz noch besser. Doch der erneut bestens aufgelegte Hertha-Schlussmann Alexander Schwolow parierte. Auch beim Kopfball von Florian Kainz (44.) packte der Schlussmann in seinem 150. Bundesliga-Spiel sicher zu.

Die Berliner brauchten Zeit, um sich in der schon wieder krass veränderten Formation zu finden. Zehn potenzielle Stammkräfte fehlten wegen Verletzung, Erkrankung oder Sperren. Auch Ex-Weltmeister Sami Khedira hatte es nach seiner Wadenblessur nicht ins Team geschafft. Jessic Ngankam, Siegtorschütze beim 2:1 auf Schalke, biss sich trotz Knieproblemen bei seinem Startelf-Debüt als letzter verbliebener Stürmer durch.

Dardai hatte aus der Not heraus fünf potenzielle Innenverteidiger in der Startelf, darunter seinen Sohn Marton Dardai als Sechser und Jordan Torunarigha als Außenverteidiger. Fast logisch, dass das Spiel nach vorne erstmal dürftig war. Nemanja Radonjic (30.) scheiterte nach einem Solo aus spitzem Winkel an FC-Torwart Timo Horn, Ngankams Versuch (39.) wurde noch geblockt. Mehr ging nicht.

Bedingungslos nach vorne trieb Funkel seine Mannschaft nicht. Dennoch waren die Chancen da. Vor allem für Ellyes Skhiri (54.), der frei aus kurzer Distanz den Ball nicht richtig traf.

Der Führungstreffer für Augsburg gegen Bremen veränderte die Statik des Spiels in Berlin. Hertha war - Stand jetzt - gerettet. Entsprechend ging es für das Dardai-Team noch mehr um Ergebnissicherung. Köln intensivierte den Vorwärtsdrang. Isamail Jakobs (74.) und Marius Wolf (79.) zielten vorbei. Als Skhiri (89.) im Strafraum fiel, überprüfte Schiedsrichter Deniz Aytekin die Szene - kein Elfmeter. Mit dem Schlusspfiff gab es nur noch blau-weißen Jubel.

