Zeppelin startet im Mai zu neuen Rundflügen

Start und Ziel der Zeppelin-Routen ist am Flughafen Essen / Mülheim. Von hier aus werden mehr Touren als im Vorjahr angeboten – insgesamt sind es diesmal sieben. Diese könnt ihr auch schon buchen. Erster angegebener Termin ist der 14. Mai. Die kürzeste Route führt eine halbe Stunde lang über die Essener Innenstadt. Die längste geht 75 Minuten und führt bis zum Düsseldorfer Medienhafen. Auch Flüge über Zeche Zollverein, Gasometer Oberhausen und Schalke-Arena sind im Programm. Außerdem gibt es eine Abendtour mit dem Namen Lichterzauber über dem Ruhrgebiet. Die Kosten für die Flüge sind im Vergleich zum letzten Jahr etwas gestiegen. Los geht es bei 350 Euro pro Person. Die längste Route bis nach Düsseldorf kostet 760 Euro.