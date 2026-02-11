Zeigt euren Garten in Mülheim

An vier Tagen - am 13. und 14. Juni und am 12. und 13. September 2026 - könnt ihr hinter sonst geschlossene Gartenzäune schauen. Gastgeber zeigen ihre Beete, Terrassen und Lieblingsplätze und kommen mit Gästen ins Gespräch. Mitmachen kann jeder, egal ob kleiner Reihenhausgarten, Kleingarten oder naturnaher Garten. Wenn ihr mit eurem Garten dabei sein möchtet, könnt ihr euch ab sofort hier anmelden.

Die Aktion soll Nachbarn zusammenbringen und die grüne Vielfalt im Ruhrgebiet zeigen, heißt es von den Veranstaltern. Sie ist Teil des Programms zur Internationalen Gartenausstellung 2027.