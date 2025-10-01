Woltemade trifft bei Newcastle-Sieg in der Champions League

Anderlecht (dpa) - Nick Woltemade hat für Newcastle United jetzt auch in der Champions League getroffen. Der Fußball-Nationalspieler erzielte beim 4:0 (2:0) der Magpies beim belgischen Club Union St. Gilloise die Führung. Zuvor hatte der Ex-Stuttgarter bereits in drei Auftritten in der englischen Premier League zweimal getroffen. Nach der Auftakt-Niederlage beim FC Barcelona (1:2) hat Newcastle nun drei Punkte auf dem Konto.

Mit der Hacke lenkte Woltemade einen Schuss von Sandro Tonali zum 0:1 ins Netz (17. Minute). Kurz vor der Pause erhöhte Anthony Gordon per Foulelfmeter zum 2:0 (43.). Nach einem Handspiel der Gastgeber im Strafraum war er erneut vom Punkt aus erfolgreich (64.). Harvey Barnes traf zum 4:0-Endstand (80.).

Nächster Sieg für Karabach Agdam

Für Karabach Agdam gab es im zweiten Champions-League-Einsatz den zweiten Erfolg. Gegen den FC Kopenhagen gewann der Verein aus Aserbaidschan mit 2:0 (1:0) und steht mit sechs Punkten in der Spitzengruppe. Abdellah Zoubir (28.) und Emmanuel Addai (83.) erzielten die Tore für den Liga-Neuling. Der frühere Dortmunder Profi Youssoufa Moukoko wurde bei den Dänen nach einer unauffälligen Leistung zur Pause ausgewechselt.