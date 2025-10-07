Navigation

Woltemade stößt zum DFB-Team - Schade nachnominiert

Veröffentlicht: Dienstag, 07.10.2025 19:36

Nach einem grippalen Infekt kann Angreifer Woltemade doch mit Verspätung nach Franken anreisen. Weil Stuttgarts Leweling angeschlagen ist, reagiert der Bundestrainer trotzdem in der Offensive.

Deutschland - Nordirland
© Marius Becker/dpa

Fußball-Nationalmannschaft

Herzogenaurach (dpa) - Das Warten auf Angreifer Nick Woltemade nimmt für Bundestrainer Julian Nagelsmann ein gutes Ende. Der 23-Jährige sollte nach einem grippalen Infekt noch am Dienstagabend im Quartier der Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach eintreffen, wie der DFB mitteilte. 

Woltemade hatte wegen der Erkrankung zunächst nicht anreisen können. Offen blieb zunächst, wann der Stürmer von Newcastle United ins Teamtraining einsteigen könne. Die DFB-Auswahl bestreitet am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Sinsheim gegen Luxemburg das erste von zwei WM-Qualifikationsspielen. 

Nagelsmann nahm trotz der positiven Nachrichten von Woltemade eine Nachnominierung in der Offensive vor. Den Stuttgarter Jamie Leweling plagen Adduktorenprobleme. Darum wird Kevin Schade (23) vom FC Brentford das Aufgebot für die Partien gegen Luxemburg und Nordirland erweitern. Auch der viermalige Nationalspieler (0 Tore) wurde noch am Abend in Franken erwartet.

© dpa-infocom, dpa:251007-930-131780/2
Kevin Schade
Nachnominiert: Kevin Schade. © Christian Charisius/dpa
Nachnominiert: Kevin Schade.
© Christian Charisius/dpa

Weitere Meldungen

Zwei Jahre Nagelsmann: Wo endet die wilde Achterbahnfahrt?

Sport Exakt zwei Jahre ist Julian Nagelsmann Bundestrainer. Ein stetes Auf und Ab prägt seine Amtszeit. Krönen will er seine Arbeit dort, wo sie begann.

Training Fußball-Nationalmannschaft

Nagelsmanns Einladung überrascht Atubolu im Mittagsschlaf

Sport Ein Unwohlsein von Stammkeeper Oliver Baumann beschert dem Freiburger Noah Atubolu seine A-Team-Premiere - zumindest im Training. Die Nummer eins in der U21 war er schon.

England - Deutschland

Sechs Fußball-Idole in Hall of Fame - Schweinsteiger weint

Sport Bei einem Festakt in Dortmund werden deutsche Fußball-Helden geehrt. Philipp Lahm erinnert ans WM-Finale 2014. Horst Hrubesch nimmt seinen Legenden-Status mit Humor.

Hall of Fame des deutschen Fußballs
skyline