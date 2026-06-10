Wolt startet in Mülheim – über 60 Restaurants liefern

Neben Ketten wie Burger King, Nordsee und Domino's sind auch lokale Restaurants dabei – zum Beispiel das Perfetto Mülheim, Türkis Restaurant und Dönaladn. Geliefert wird in die Stadtmitte, Altstadt und alle angrenzenden Stadtteile – laut Wolt innerhalb von rund 35 Minuten. Neukunden bekommen in der ersten Woche Rabatte: Bei ausgewählten Partnern gibt es zwei Gerichte zum Preis von einem oder bis zu 40 Prozent Rabatt. Mit dem Dienst „Wolt for Work" können auch Unternehmen in Mülheim ihren Mitarbeitenden bezuschusste Bestellungen ermöglichen – etwa für gemeinsame Mittagessen im Büro. In Mülheim ist Wolt damit der dritte große Lieferdienst nach Lieferando und Uber Eats.