Wolfsburger Talfahrt hält an: Niederlage in Bochum

Bochum (dpa) - Neues Jahr, alte Probleme - der VfL Wolfsburg hat seine Talfahrt auch zum Start in die Rückrunde fortgesetzt. Beim 0:1 (0:0) in Bochum musste das Team von Trainer Florian Kohfeldt die bereits sechste Bundesliga-Niederlage in Serie hinnehmen.

© David Inderlied (dpa)