Wolfsburg und Bauer taumeln weiter: 0:4 in Stuttgart

Stuttgart (dpa) - Der VfL Wolfsburg schlittert durch die Pleite beim VfB Stuttgart immer tiefer in die Krise - und Trainer Daniel Bauer droht nach dem nächsten Dämpfer das Aus. Bei der 0:4 (0:3)-Niederlage traten die Niedersachen verunsichert auf und blieben zum siebten Mal nacheinander sieglos in der Fußball-Bundesliga.

Angesichts der Stuttgarter Überlegenheit war der neue Tabellenvorletzte mit dem Resultat noch gut bedient. Der VfB untermauerte vor 57.500 Zuschauern dank der Treffer der beiden deutschen WM-Kandidaten Deniz Undav (21. Minute) und Jamie Leweling (30./42.) sowie in der Nachspielzeit noch von Nikolas Nartey (90.+5) seine Europapokal-Ambitionen und beendet den 24. Spieltag als Vierter.

«Wolfsburg ist unten drin, ich dachte, dass ein bisschen mehr kommt. Aber wir haben es gut gemacht und einen souveränen Sieg geholt», sagte Doppeltorschütze Leweling nach der Partie bei DAZN. «Wir spielen geilen Fußball und machen so weiter.» Undav betonte: «Wir haben viel Offensivpower reingebracht. Wir waren schwer zu greifen und hätten noch mehr Tore machen können. Wir haben denen keine Chance gelassen, das war top.»

Vor dem Spiel: Rückendeckung für Bauer

Bauer, über dessen Nachfolger bereits öffentlich spekuliert wird, bekam vor der Partie bei DAZN noch «100-prozentige Rückendeckung» von Aufsichtsratschef Sebastian Rudolph ausgesprochen. Nach dem Auftritt dürften die Nachfragen wohl kaum weniger werden.

Von Beginn an war die VfL-Defensive beschäftigt, denn die Schwaben starteten in das 100. Bundesliga-Spiel von Trainer Sebastian Hoeneß druckvoll und erspielten sich durch Atakan Karazor und Ermedin Demirovic erste gute Möglichkeiten. Auch Chris Führich brach auf dem Flügel immer wieder durch.

Die umgebaute VfB-Defensive - neben Josha Vagnoman (Oberschenkelblessur) fiel auch Abwehrchef Jeff Chabot laut Hoeneß wegen einer «kleinen Rückenproblematik» aus - wurde selten bis gar nicht geprüft. Dabei hatte der Coach vor der «großen individuellen Klasse» der Gäste gewarnt.

Die Hausherren zeigten sich spielfreudig, die letztlich unbedeutende 0:1-Niederlage in der Europa League gegen Celtic Glasgow hatte offenbar keine Spuren hinterlassen. Vielmehr schienen die Stuttgarter den Schwung vom Einzug ins Achtelfinale mitzunehmen, sie trafen aber auch auf herzlich wenig Gegenwehr.

Einmal Undav, zweimal Leweling

Undav profitierte bei seinem 14. Saisontor davon, dass die Wolfsburger eine Führich-Hereingabe nicht klären konnten. Beim 2:0 wurde Leweling am langen Pfosten sträflich alleingelassen und beim dritten Treffer machte es Leweling sehenswert.

Gestikulierend trieb Hoeneß seine Mannschaft weiter an, während Bauer den Einbruch seiner Mannschaft versunken in seinem Sitz beobachtete. Es passte ins Bild, dass Lovro Majer allein vor VfB-Torhüter Alexander Nübel den Ball am Gehäuse vorbeischob.

Trotz Dreifach-Wechsel kaum Besserung

Wolfsburgs Coach schickte seine Mannschaft früh wieder aus der Kabine und nahm drei Wechsel vor - unter anderem hoffte er auf frische Akzente durch Winter-Neuzugang Kento Shiogai. Der Japaner prüfte aus der Distanz Nübel (57.).

Am Spielverlauf änderte sich dennoch kaum etwas. Die Stuttgarter dominierten, Wolfsburg lief meist hinterher und hatte auch noch Glück, dass ein Handspiel von Konstantinos Koulierakis im Strafraum nicht zu einem Elfmeter führte.

In der Schlussphase kontrollierten die Gastgeber das Geschehen und verpassten zunächst weitere Tore, weil Kamil Grabara im VfL-Tor das eine oder andere Mal rettete. Aber das 0:4 konnte auch der Schlussmann nicht verhindern.