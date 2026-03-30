Wohnungsbrand in Essen: Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Nach Angaben der Feuerwehr wurden insgesamt 13 Menschen bei dem Brand verletzt. Zwei Personen, darunter ein einjähriges Kind, kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Nach rund 40 Minuten brachte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Der Energieversorger schaltete vorsorglich den Strom ab. Das Mehrfamilienhaus gilt derzeit als unbewohnbar. Der Bereich rund um den Palmbuschweg war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.

Nachdem die Feuerwehr den Brandort am Freitagvormittag (27.03.) freigegeben hatte, begutachteten Ermittler die Wohnung. Das Kriminalkommissariat ermittelt unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und des versuchten Mordes.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Brandortes gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 oder per E-Mail entgegen.