Wohnungsbrand in Essen: Ermittlungen wegen versuchten Mordes
Am Donnerstagabend (26.03.) hat in einer Erdgeschosswohnung am Palmbuschweg in Altenessen-Süd ein Feuer schwere Schäden verursacht. Gegen 21:20 Uhr meldeten Zeugen den Brand bei der Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte brachten die Flammen in der Wohnung eines 45-Jährigen unter Kontrolle und evakuierten die Hausbewohner. Jetzt wird nicht nur wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und sondern auch wegen versuchten Mordes ermittelt.
Veröffentlicht: Montag, 30.03.2026 10:16
Nach Angaben der Feuerwehr wurden insgesamt 13 Menschen bei dem Brand verletzt. Zwei Personen, darunter ein einjähriges Kind, kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Nach rund 40 Minuten brachte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Der Energieversorger schaltete vorsorglich den Strom ab. Das Mehrfamilienhaus gilt derzeit als unbewohnbar. Der Bereich rund um den Palmbuschweg war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.
Nachdem die Feuerwehr den Brandort am Freitagvormittag (27.03.) freigegeben hatte, begutachteten Ermittler die Wohnung. Das Kriminalkommissariat ermittelt unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und des versuchten Mordes.
Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Brandortes gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 oder per E-Mail entgegen.