Wohnbebauung statt Gewerbe an der Liebigstraße

Geplant sind fünf Wohngebäude mit Läden, Arztpraxen oder einem Café im Erdgeschoss sowie ein Parkhaus. Einige Wohnungen sollen barrierefrei sein und sich besonders für Senioren eignen. Das Projekt wird mit der geplanten Parkstadt Mülheim auf dem Tengelmann-Gelände südlich der Liebigstraße verknüpft. Ein Anschluss an den Radschnellweg RS1 und eine öffentliche Grünfläche sind ebenfalls Teil des Konzepts. Über die genaue Gestaltung entscheiden Stadtrat und Öffentlichkeit gemeinsam, heißt es von der Verwaltung.