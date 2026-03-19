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Wohl bald keine neuen Warnstreiks im Nahverkehr geplant
© Martin Möller/FUNKE Foto Services
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Wohl bald keine neuen Warnstreiks im Nahverkehr geplant

Viele Pendler in Mülheim können wohl aufatmen: Ab Dienstag setzt die Gewerkschaft Verdi in NRW die Warnstreiks für die dritte Verhandlungsrunde aus.

Veröffentlicht: Donnerstag, 19.03.2026 10:10

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Es gibt gute Nachrichten für alle, die in Mülheim mit Bus und Bahn unterwegs sind: Die Streikwelle im kommunalen Nahverkehr ebbt bald ab. Wie die Gewerkschaft Verdi sagt, soll es während der neuen Verhandlungsrunde ab dem kommenden Dienstag (24.3.) keine neuen Warnstreiks bei der Ruhrbahn und anderen Nahverkehrsunternehmen geben. Die Gespräche sind bis Donnerstag angesetzt. Da Verdi neue Aktionen meist zwei Tage vorher ankündigt, dürft ihr euch auch am Freitag nächster Woche ziemlich sicher auf einen normalen Fahrplan einstellen. Es sei denn, die Verhandlungen werden früher abgebrochen. 

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