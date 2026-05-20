Woher kommt dein Name? Vortrag über Mülheimer Familiennamen

Ab 18 Uhr gibt es im Vortragssaal an der Von-Graefe-Straße 37 eine ungewöhnliche Reise in die Vergangenheit – der Eintritt ist frei. Der Referent geht dabei einen neuen Weg: Bisher wurden Familiennamen vor allem sprachlich erklärt. Er verknüpft das erstmals mit echter Familienforschung – schaut also, welche konkreten Familien hinter den Namen stecken, wo sie herkamen und wie sich Namen im Laufe der Zeit verändert haben. Besonders spannend: die Vornamen aus den Mülheimer Kirchenbüchern des 17. und 18. Jahrhunderts – viele davon sind für heutige Ohren kaum zu entziffern. Organisiert wird der Abend gemeinsam vom Stadtarchiv und dem Mülheimer Geschichtsverein als Teil der Reihe „Mülheimer Geschichte 2026".