Wo bleibt der Sperrmüll? Antworten vor Ort

Den Auftakt macht der Rathausplatz: Am Sonntag (03.05.) sind die Teams beim Stadtfest „Mülheim mittendrin" erstmals mit einem Infostand dabei. Ab dem 6. Mai geht es dann regelmäßig weiter – jeden Mittwoch von 11 bis 13 Uhr an wechselnden Orten, laut MEG. Im Mai sind unter anderem der Hauptbahnhof (13.05.), die Schloßstraße (20.05.) und die Eppinghofer Straße (27.05.) als Standorte geplant. Wer also wissen will, wie man illegal abgekippten Müll meldet oder wie lange es vom Anruf bis zur Abholung dauert, bekommt dort persönliche Antworten. Gut besuchte Standorte sollen laut MEG später erneut angefahren werden.